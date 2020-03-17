Врач назвала главные правила проживания в одной квартире с зараженным коронавирусом

Проживающие в одной квартире с потенциальным или выявленным носителем коронавируса Covid-2019 могут снизить риск заражения с помощью простых правил.

Завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова рассказала порталу «Собеседник.ru», что наиболее важно в такой ситуации заранее увезти из дома детей и пожилых.

Вторым правилом является изолирование больного или потенциально больного в отдельной комнате.

Третьим правилом являются медицинские маски и перчатки, которые необходимо носить всем проживающим в квартире. Также нужно чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

Следующий пункт — необходимо регулярно обрабатывать спиртом или хлорсодержащими средствами дверные ручки, краны и прочие предметы, к которым прикасается носитель коронавируса.

Пятое правило — жильцы квартиры, в которой находится больной, также не должны покидать жилище. Нельзя выходить даже в подъезд. Продукты и необходимые вещи можно заказать в интернет-магазинах, а о выносе мусора можно договориться с соседями, родственниками или друзьями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онлайн-кинотеатры открывают бесплатный доступ к контенту из-за коронавируса.