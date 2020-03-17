Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом

Сыгравший Тормунда в &#171;Игре престолов&#187; актер заразился коронавирусом
Кристофер Хивью рассказал о заражении коронавирусом. Фото: instagram.com/khivju

Норвежский актер Кристофер Хивью, который сыграл роль Тормунда в культовом сериале «Игра престолов», оказался заражен коронавирусом Covid-2019.

Хивью рассказал в своем Instagram-аккаунте, на днях он сдал тест на коронавирус и, к сожалению, он оказался положительным. Актер отметил, что он и его семья намерены находить дома столько времени, сколько будет необходимо. По его словам, его заболевание протекает с легкими симптомами.

Своим подписчикам Хивью посоветовал быть очень осторожными, а также призвал объединиться для борьбы с распространением инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Напоминаем, что Идрис Эльба снимался в фильмах «28 недель спустя», «Рок-н-рольщик», «Мальчики-налётчики», а также в трилогии «Тор».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
игра престолов коронавирус кристофер хивью пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гатчинском районе сгорел дачный дом
Шнуров заявил, что хотел бы видеть в Конституции поправку о ее соблюдении
Range Rover влетел в припаркованный грузовик на Суздальском проспекте
Беглов: в Петербурге хватает коек для размещения больных коронавирусом
КХЛ приостановила сезон на фоне распространения коронавируса
В Хорватии начали распродавать частные дома за 11 рублей
Apple приостановила работы своих магазинов по всему миру
Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом