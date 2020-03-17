Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом

Норвежский актер Кристофер Хивью, который сыграл роль Тормунда в культовом сериале «Игра престолов», оказался заражен коронавирусом Covid-2019.

Хивью рассказал в своем Instagram-аккаунте, на днях он сдал тест на коронавирус и, к сожалению, он оказался положительным. Актер отметил, что он и его семья намерены находить дома столько времени, сколько будет необходимо. По его словам, его заболевание протекает с легкими симптомами.

Своим подписчикам Хивью посоветовал быть очень осторожными, а также призвал объединиться для борьбы с распространением инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Напоминаем, что Идрис Эльба снимался в фильмах «28 недель спустя», «Рок-н-рольщик», «Мальчики-налётчики», а также в трилогии «Тор».