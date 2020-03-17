Больницу Святого Георгия перепрофилируют для больных пневмонией и гриппом

Больницу Святого Георгия перепрофилируют для больных пневмонией и гриппом
Больница Святого Георгия. Фото: Google Maps

На фоне пандемии коронавируса больницу Святого Георгия в Петербурге перепрофилируют под больницу для пациентов с предварительным диагнозом «пневмония».

Прежде их направляли в клиническую инфекционную больницу имени Боткина или в Введенскую городскую клиническую больницу. Однако сейчас оба учреждения переполнены, пишет АБН со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

В больницу имени Боткина было госпитализировано 238 пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. У пяти из них наличие заболевания подтверждено. В Введенскую больницу пациентов с респираторными инфекциями направляют с 3 марта. Сейчас она переполнена.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в больницах Петербурга достаточно мест для больных гриппом и коронавирусом, а также для пациентов с подозрением на COVID-19.

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