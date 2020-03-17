Запаса продовольствия в Петербурге хватит минимум на два месяца

Запасов продовольствия в городе хватит не менее чем на два месяца, даже если они не будут пополняться. Об этом заявил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик.

«Этот запас гораздо больше, в несколько раз, чем был в 2014 году. Его абсолютно хватает. То, что сейчас говорят, что в некоторых магазинах полки пустые — просто не успели завезти со складов. На складах всё нормально», — отметил он, сообщает Regnum.

Ранее появилась информация, что во многих регионах страны люли стали запасаться товарами в магазинах. В первую очередь люди скупают сахар, консервы, крупы. Ажиотаж связан с повышением в регионе мер безопасности в из-за коронавируса. Сотрудники магазинов отмечают, что среди покупателей попадаются такие, которые скупают целыми тележками макароны, крупы и консервы.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ритейлерами уже установлены ограничения на продажу не более четырех дефицитных товаров в одни руки, в то время как покупатели начали настоящую борьбу за продукты в магазинах.