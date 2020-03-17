Рубль начал укрепляться к доллару и евро

Курс евро на открытии Московской биржи снизился на 1,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов — до 82,89 руб. Курс доллара США составляет 74 руб. Снижение составило 0,87%.

По состоянию на 11:08 по московском времени курс евро составляет 82,18 руб, курс доллара — 73,79 руб.

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже выросла до 30,96 долларов за баррель. Нефть WTI укрепилась в цене на 4,93% — до 30,43 долларов за баррель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 16 марта майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE упали до $29,52 за баррель. Показатели эти стали самыми низкими с января 2016 года.