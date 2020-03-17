Петербургский автовокзал отменяет десятки международных и внутренних рейсов

Петербургский автовокзал отменяет десятки международных и внутренних рейсов
Отменены рейсы не только за границу, но и в Тихвин и Великий Новгород. Фото: Baltphoto

На сайте автовокзала Северной столицы появилась информация о множественных отменах рейсов за границу и в соседние города.

Отменяются десятки рейсов, среди которых автобусы в страны Прибалтики, Грузию и Украину. Пострадали не только международные автобусные путешествия, но и внутренние маршруты. Рейсы в Тихвин и Великий Новгород также отменены. Некоторые перевозчики, например, Lux Express, временно сняли с продажи билеты на ряд направлений.

Сколько будут действовать ограничения, неизвестно. Все они по-прежнему вызваны необходимыми мерами предосторожности в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Отметим, что на данный момент в Петербурге восемь человек с позитивными тестами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Lux Express закрывает маршруты между Петербургом и странами Прибалтики из соображений безопасности.

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