В Петербург не пустили 16 тонн тунца из Маврикии

Сотрудники Россельхознадзора остановили ввоз крупной партии рыбы в контрольном ветеринарном пункте «Контейнерный терминал Санкт-Петербург».

Тунец, прибывший из Маврикия, был создан на предприятии Princess Tuna (Mts) Ltd, профиль которой — производство консервов из рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проверке документов было выяснено, что даты производства различаются. В ветеринарном сертификате Маврикии указано одно число, а на маркировках на продукции другое. В данный момент взяты пробы рыбы, которые покажут, что у нее с качеством и безопасностью.

Движение груза остановлено до выяснения всех обстоятельств и проведения всех проверок. По факту нарушения составлены протоколы об административном нарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инспекторы Россельхознадзора изъяли 150 кг «запрещенки» на Торжковском рынке.