В России число заразившихся коронавирусом достигло 114

В общей сложности в Петербурге 9 зараженных, один из них - из Ленобласти. Фото: pixabay.com

В общей сложности в Петербурге 9 зараженных, один из них - из Ленобласти. Фото: pixabay.com

Заболевшие есть в 26 регионах страны.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем сообщает RT. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что обнаружили 114 человек, зараженных коронавирусом. Они проживают в 26 регионах страны. Представительница Кремля отмечает, что для субъектов России предоставили 427 тысяч тест-систем для выявления инфекции. При этом Голикова подчеркивает, что доходы россиян в связи с происходящим упасть не должны.

Напоминаем, что первого заболевшего в России обнаружили в Калужской области. О вспышке в Китае заявили в конце 2019 года. С тех пор по всему миру заразились около 150 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи из Китая объяснили, в чем ошибаются европейские коллеги при лечении коронавируса. Китайские врачи считают, что главная проблема — недостаточная защищенность медиков, которые контактируют с зараженными.