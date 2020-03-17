Антибиотики бессильны перед COVID-19

Обычно их назначают при пневмонии, но при развитии данного осложнения из-за коронавируса, эффективность антибиотиков будет нулевой.

Все дело в том, что антибиотики борются только с бактериальными инфекциями, а COVID-19 — это вирус, который находится внутри клеток человека. Поэтому, антибиотик не может побороть его так, как бактерии. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на профессора, члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова.

Назначение антибиотиков при коронавирусе возможно, но только в качестве дополнительной терапии, если из-за ослабленного иммунитета в организме больного проявится и бактериальная инфекция.

Против самого вируса пока что лекарства отсутствуют. Препаратов для профилактики тоже нет. Все разработки, создающиеся учеными различных стран, должны будут пройти клинические исследования, прежде чем использоваться на людях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые начали разрабатывать вакцину от коронавируса.