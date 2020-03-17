Стал известен худший фильм 2019 года

На главном символе премии в этом году была защитная маска. Фото: фрагмент премии, Youtube.

На главном символе премии в этом году была защитная маска. Фото: фрагмент премии, Youtube.

Получение данной премии является далеко не заслугой, ведь премию получают фильмы и актеры, которые признаны плохими.

В этом году премия проводилась в режиме онлайн в связи с мерами предосторожности из-за коронавируса. На видеохостинге Youtube было выложено видео со всеми номинантами и победителями премии в различных категориях.

Нашумевший фильм «Кошки», который пугал многих зрителей своей графикой, получил главную премию. Не спасло картину и наличие именитых актеров, задействованных в главных ролях. Таких как: Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрис Эльба.

Помимо этого, картина собрала еще пять «малинок» в других категориях: «худший актер второго плана» — Джеймс Корден, «худшая актриса второго плана» — Ребел Уилсон, «худший актерский дуэт», «худший сценарий» и «худший режиссер».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Джокера» номинировали на премию «Золотая малина».