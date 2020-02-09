«Джокера» номинировали на премию «Золотая малина»

На церемонии наградят худших из худших.

Об этом стало известно 8 февраля. Обо всем сообщается на сайте премии «Золотая малина». Нашумевший фильм «Джокер», который получил множество восторженных отзывов и номинаций на «Оскар», объявили претендентом на получение «Золотой малины». Лента стала номинантом за «Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности».

К слову, за звание «Худший фильм» поборются «Кошки», «Фанат», «Призраки Шэрон Тейт», «Мэдея на похоронах» и «Рэмбо: Последняя кровь».

Напоминаем, что антинаграды вручат за сутки до «Оскара» – церемония пройдет уже в 40-й раз. В 2019 году на премии дважды отличился президент США Дональд Трамп за участие в двух документальных фильмах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне назвали «Джокер» главным претендентом на «Оскар».