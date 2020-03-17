Российские авиакомпании могут разориться из-за коронавируса

Руководитель Росавиации отметил, что компании несомненно понесут убытки из-за запрета полетов в другие страны.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем сообщает издание «Экономика сегодня». Руководитель Росавиации Александр Нерадько прокомментировал ситуацию в отрасли. Он считает, что российские авиакомпании могут обанкротиться из-за распространения коронавируса, ведь им пришлось приостановить международное сообщение. Нерадько убежден, что им нужно поддержать обнуление сборов за аэронавигационное обслуживание на части маршрутов.

Напоминаем, что эксперты Bain & Company узнали, что авиакомпании в России потеряют около 360 миллиарда рублей в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отели Петербурга понесут колоссальные убытки из-за отмены ПМЭФ. Гостиничная индустрия Северной столицы может лишиться до 20% годовой выручки.