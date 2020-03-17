Правила работы ресторанов поменяются из-за коронавируса

Власти дали ряд рекомендаций сотрудникам магазинов и заведений общепита.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем сообщает «Российская газета». Минпромторг обратился к сотрудникам магазинов и заведениям общепита с рекомендациями, которые помогут приостановить распространение коронавируса. Во-первых, посетителей лучше рассаживать в метре друг от друга. Во-вторых, персонал просят следить за тем, что люди мыли руки и обрабатывали их антисептиками. В-третьих, людей с кашлем и насморком могут рекомендовано отказываться обслуживать.

То же касается и сотрудников с «малейшими признаками респираторных заболеваний» – их просят не приходить на работу. Напоминаем, что в некоторых странах рестораны закрыты в связи с пандемией. В России пока что таких мер не принято.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские авиакомпании могут разориться из-за коронавируса.