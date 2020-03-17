Ленобласть и Петербург объединились против коронавируса

Власти договорились о сотрудничестве и объединении сил в непростое время.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в правительстве Ленинградской области. Власти региона и Санкт-Петербурга хотят сообща противодействовать распространению коронавируса. Субъекты объединят дистанционные образовательные ресурсы, будут держать под контролем ситуацию с продовольствием и помогать заболевшим.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что алгоритм действий понят и он будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Нынешнюю глава региона назвал стабильной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские авиакомпании могут разориться из-за коронавируса. Руководитель Росавиации отметил, что компании несомненно понесут убытки из-за запрета полетов в другие страны.