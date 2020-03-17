Имя дочери рэпера ST насмешило поклонников

Родители поделились новостью с подписчиками, но столкнулись с непониманием.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем рэпер ST и его жена Ассоль рассказали в Instagram-аккаунте. Они признались, что выбрали для новорожденной необычное имя – Эстель. Полное имя малышки звучит следующим образом: Степанова Эстель Александровна.

Многие принялись подтрунивать над артистом. Они считают, что ни к чему давать детям такие имя. Поклонники вспомнили Нюшу, которая назвала мальчика Симбой – они предложили ST назвать девочку Пумбой и тогда получится идеальная пара Самим родителям, кажется, все равно. Они с головой погружены в свои новы обязанности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что возлюбленная Данилы Козловского родила. Пара не сообщает ни имя ребенка, ни даже пола. Пока что эта информация держится в секрете.