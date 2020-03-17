Певица Анна Семенович рассказала, почему у нее нет мужа

Она перечислила все требования к мужчине, которым мало кто соответствует.

Об этом стало известно 17 марта. Обо всем певица Анна Семенович рассказала в YouTube-шоу «Ковальский». Она заявила, что до сих пор одна из-за своих высоких требований. Семенович заявила, что ее будущий супруг должен понимать ее и принимать такой, какая она есть. Артистка напомнила, что она очень сильная и не каждый мужчины с такой справится. Семенович призналась, что некоторые ее ухажеры хотели, чтобы она бросила выступления, но певица на такие условия не согласна. При этом артистке хотелось бы, что супруг был богат, потому что «нищеброд» ей не нужен.

Помимо прочего Семенович уверяет, что хочет семью и детей, но пока ей не с кем связать себя узами брака.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семенович рассказала о тройном подбородке и об огромном пузе. Певица ответила на критику журналистов и хейтеров.