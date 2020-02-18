Семенович рассказала о тройном подбородке и об огромном пузе

Певица ответила на критику журналистов и хейтеров.

Певица Анна Семенович, уставшая от критики, решила расставить все точки над «и». Она заявила, что пресса решила, будто она запустила себя и все это — из-за одного фотографии. Артистка уверяет, что на снимке, где у нее якобы тройной подбородок, она просто смеется, так что он – ложный. Семенович написала, что не считает себя «моделью от Армани», но при этом она считает себя «нормальной, здоровой и красивой женщиной».

«Мои дорогие журналисты, я понимаю вас, я сама начинала с журналистики и всем нужна сенсация. Но есть нормы приличия, и как прекрасно, что в наше время есть инстаграм, и я могу с вами поспорить»,

— написала артистка.

Семенович подчеркнула, что не обижается, но хочет понять, для чего пишутся подобные тексты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Семенович угодила в больницу после посещения мастера по педикюру.