Собчак показала, как встречает дома Богомолова

Телеведущая приготовила супругу ужин и возмущалась, что он все не приходит.

Об этом стало известно 17 марта. Обо всем телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она выложила в «сториз» готовый ужин – курицу, гречку и салат, заявив, что ждет дома режиссера Константина Богомолова. Собчак призналась, что редко готовит и для нее это все в новинку, а тем временем супруг не спешит возвращаться домой.

«Константин Юрьевич, я в кои веки вас жду, а вас все нет и нет! Ужин дома»,

— сказала телеведущая.

Напоминаем, что Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре 2019 года. Совсем недавно они отметили полгода совместной жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ксения Собчак задрала ногу вверх, комментируя курс рубля. Телеведущая не понимает, почему все так удивляются из-за происходящего.