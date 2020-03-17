Дэниел Рэдклифф спился из-за съемок в «Гарри Поттере»

Артист признался, что выпивал и на это обращали внимание поклонники фильма.

Об этом стало известно 17 марта. Обо всем актер Дэниел Рэдклифф рассказал на радиопередаче Desert Island Discs. Он вспомнил, как снимался в фильмах про Гарри Поттера и начал часто выпивать. Артист ходил в бары, его там узнавали и начинали подтрунивать над ним. На Рэдклиффа такое внимание оказало негативное влияние: он расстраивался и выпивал еще больше. Таким образом, исполнитель главной роли известнейшего фильма на глазах у всех превратился в алкоголика.

«Все, что было выпито ближе к концу съемок и уже после того, как они завершились, — это была паника, я просто не очень понимал, что делать дальше, и в трезвом состоянии мне было некомфортно»,

— заявил Рэдклифф.

Он поблагодарил всех, кто помог ему пережить трудные времена – семью и друзей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Боткина рассказали, что алкоголь не защищает от коронавируса.