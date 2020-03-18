Александр Малинин откладывает концерты из-за плохого самочувствия

Артист призвал поклонников не расстраиваться и ждать новых дат концертов.

Об этом стало известно благодаря Instagram-аккаунту народного артиста России Александра Малинина. Он признался, что переносить сразу несколько концертов (в Белгороде, Воронеже, Липецке и Тамбове), так как находится под наблюдением врачей и проходит лечение. Сейчас он чувствует себя лучше, а несколько дней назад у него поднялось давление и самочувствие оставляло желать лучшего.

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