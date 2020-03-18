Похороны Эдуарда Лимонова будут закрытыми

Церемония прощания с писателем Эдуардом Лимоновым будет проходить в закрытом режиме. Публицист скончался в возрасте 77 лет.

Похороны будут закрытыми для СМИ и широкой общественности. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу незарегистрированной партии «Другая Россия», такого было последнее желание писателя.

По словам его друга, главного редактора «Учительской газеты» Арслана Хасавова, Лимонов перенес множество операций, а перед смертью — еще две. Последнее время из-за болезни писатель ничего не ел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по предварительным данным, причиной смерти Эдуарда Лимонова стали осложнения после хирургического вмешательства.