Похороны Эдуарда Лимонова будут закрытыми

Похороны Эдуарда Лимонова будут закрытыми
Эдуард Лимонов. Фото: wikipedia

Церемония прощания с писателем Эдуардом Лимоновым будет проходить в закрытом режиме. Публицист скончался в возрасте 77 лет.

Похороны будут закрытыми для СМИ и широкой общественности. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу незарегистрированной партии «Другая Россия», такого было последнее желание писателя.

По словам его друга, главного редактора «Учительской газеты» Арслана Хасавова, Лимонов перенес множество операций, а перед смертью — еще две. Последнее время из-за болезни писатель ничего не ел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по предварительным данным, причиной смерти Эдуарда Лимонова стали осложнения после хирургического вмешательства.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
похороны прощание эдуард лимонов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали подростков, ограбивших сверстника
В Петербурге закупят больше пробирок для проведения анализов на коронавирус
Специалисты «Теплосети» починили трубопровод на Воскресной ...
Из-за коронавируса В Китае увеличилось количество разводов
Похороны Эдуарда Лимонова будут закрытыми
Петербуржцы переживают за терзаемый ветром баннер у Лахта-центра
В среду в Петербурге будет тепло, но дождливо
Жители Приморского района жалуются на нашествие крыс