За сутки коронавирус нашли в 15 регионах России

Всего за сутки в России заразилось 114 человек. Фото: pixabay.com

Всего за сутки в России заразилось 114 человек. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 новый случай коронавируса. Зараженные обнаружены в 15 регионах страны.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, четыре случая коронавируса подтвердили в Москве. По два заболевших зарегистрировано в Самарской, Тверской и Калининградской областях. По одному случаю нашли в Московской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Свердловской, Нижегородской, Архангельской, Ярославской областях, Красноярском крае, Республиках Татарстан и Хакасия.

Все заболевшие вернулись из стран с наблагоприятной по коронавирусу обстановкой. Люди, которые вступали с ними в контакт после приезда в Россию, находятся под медицинским наблюдением.

Всего в России 114 человек, зараженных коронавирусом. Пять из них уже выздоровели, в том числе, итальянский студент, находившийся в больнице Боткина в Петербурге. У 106 человек заболевание протекает в легкой форме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 104 заболевших коронавирусом заразились за пределами России. Внутри страны инфекцию подхватили 10 человек.