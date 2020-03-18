Движение на Оптиков и Попова ограничат из-за производства работ

В Петербурге с 20 и 21 марта вводятся новые ограничения движения транспорта. Проезд будет затруднен по Шлиссельбургскому проспекту, улицам Оптиков и Профессора Попова.

С 20 марта по 30 апреля ограничивается движение по участку Шлиссельбургского проспекта от улицы Дмитрия Устинова до Славянского моста. Причиной этого стали работы ГКУ «Дирекция транспортного строительства». На участке ремонтируют тротуар и бортовой камень, уточнили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Из-за работ по прокладке электрокабеля с 20 марта закрывается направление движения транспорта по улице Профессора Попова. До 4 апреля ограничение действует на участке от проспекта Медиков до Вяземского переулка, до 31 марта — на участке от Вяземского переулка до улицы Даля. Работы проводит ПАО «Ленэнерго».

Движения по боковым проездам на улице Оптиков будет недоступно из-за работ по ремонту дорожного покрытия. С 21 марта по 4 апреля ограничения вводят на боковом проезде четной стороны от улицы Никифорова до Яхтенной улицы. С 5 по 14 апреля движение закроют по боковому проезду нечетной стороны от Туристской улицы до Шуваловского проспекта. За работы отвечает ООО «СК «Орион плюс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта в Петербурге ограничили съемки фильма «Изгои».