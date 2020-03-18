Стало известно число оставшихся за рубежом российских туристов

На данный момент за рубежом остаются около сотни тысяч российских туристов во время пандемии нового типа коронавируса, по данным Ростуризма.
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ведомства, большая часть туристов из России находится в Турции, странах Карибского бассейна и в странах на Юго-Востоке Азии. При этом многие не могут вернуться на родину из-за закрытия государственных границ на ряде направлений.
Ростуризм порекомендовал всем российским туристам, которые не могут выехать из зарубежной страны, обратиться в консульства и посольства МИД РФ на территории этих стран. Кроме того, необходимо поддерживать связь с туроператорами и компаниями для определения вариантов возврата в Россию.
Ведомство также заявило, что за возвращение организованных туристов должно отвечать турагентство. В частности, туроператоры должны предложить своим клиентам альтернативные варианты возвращения домой.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Черногории из-за закрытия границ застряли более тысячи жителей России.