Стало известно число оставшихся за рубежом российских туристов

Стало известно число оставшихся за рубежом российских туристов
Фото: pixabay.com

На данный момент за рубежом остаются около сотни тысяч российских туристов во время пандемии нового типа коронавируса, по данным Ростуризма.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ведомства, большая часть туристов из России находится в Турции, странах Карибского бассейна и в странах на Юго-Востоке Азии. При этом многие не могут вернуться на родину из-за закрытия государственных границ на ряде направлений.

Ростуризм порекомендовал всем российским туристам, которые не могут выехать из зарубежной страны, обратиться в консульства и посольства МИД РФ на территории этих стран. Кроме того, необходимо поддерживать связь с туроператорами и компаниями для определения вариантов возврата в Россию.

Ведомство также заявило, что за возвращение организованных туристов должно отвечать турагентство. В частности, туроператоры должны предложить своим клиентам альтернативные варианты возвращения домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Черногории из-за закрытия границ застряли более тысячи жителей России.

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