В метро Петербурга ужесточили меры санитарной безопасности

В метро Петербурга ужесточили меры санитарной безопасности
Остается надеяться, что принятые меры смогут воспрепятствовать распространению инфекции. Фото: Baltphoto

В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса в петербургском метрополитене принимают усиленные меры по обеспечению безопасности пассажиров.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал, как городской транспорт защищает сотрудников и пассажиров от коронавирусной инфекции. Градоначальник отметил, что это касается не только метрополитена, не и наземного транспорта, однако в подземке соответствующие меры примут прежде всего.

Сейчас сотрудники метро будут проводить дополнительную дезинфекцию вагонов, а также в два раза увеличится количество уборок — с двух до четырех раз в день. Протирать поручни и территорию возле кассовых аппаратов будут и вовсе каждые полчаса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский метрополитен закупает 140 тысяч медицинских масок.

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