Пулково перестал принимать самолеты из стран Евросоюза

Воздушные ворота Северной столицы временно закрыли пространство для самолетов, прилетающих из стран Европейского союза.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции аэропорт Петербурга на неопределённое время перестал принимать самолеты, возвращающиеся из Европы. Пассажирам придется добираться в Северную столицу через Москву и другие города.

Об этом в среду, 18 марта, сообщает городской оперативный штаб. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Отметим, что Евросоюз, в свою очередь, закрывает границы на въезд для всех иностранных граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 официально отменили проведение главного музыкального конкурса «Евровидение», где Россию должна была представлять группа Little Big.