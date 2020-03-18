Метро Петербурга начали дезинфицировать в усиленном режиме

Метро Петербурга начали дезинфицировать в усиленном режиме
Фото: https://www.gov.spb.ru

В рамках усиления мер санитарной безопасности в общественном транспорте Санкт-Петербурга усилят дезинфекцию. В первую очередь, это коснется метрополитена.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов совместно с начальником городской подземки Владимиром Гарюгиным посетил станцию метро «Проспект Славы», где проинспектировал процесс дезинфекции пассажирских зон. На сегодняшний день в метрополитене четыре раза в день проводят влажную уборку, вместо прежних двух раз.

Кроме того, каждые 30 минут сотрудники метро протирают активно используемые пассажирами зоны: поручни эскалаторов и поверхности возле касс. Дважды в сутки проводится дезинфекция поручней и сидений в поездах, при этом концентрация обеззараживающих средств в растворе на 30% больше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники метрополитена объяснили, зачем вагонам присваивают номера.

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Метро Петербурга начали дезинфицировать в усиленном режиме