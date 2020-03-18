Москвич продает гречку в интернете за миллион рублей

В Москве местный житель решил подзаработать на вспышке коронавируса в стране, из-за которой граждане массово начали скупать в магазинах продукты с долгим сроком хранения.

Так, объявление о продаже гречневой крупы появилось на бесплатном сервисе объявлений «Авито». Продавец выставил ценник за один килограмм «наивкуснейшей гречки» в один миллион рублей.

Продавец рассказал «Ленте.ру», что ошибки в цене нет — он объяснил такую цену скачком проса на крупу из-за распространения нового типа коронавируса в стране. За гречку предлагают расплатиться наличкой или переводом. Рассрочку он не предлагает.

Издание отмечает, что помимо гречки москвич продает автоматический лоток для кошек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге появились спекулянты, продающие 2 кг гречки за 6 тысяч рублей.