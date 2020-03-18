В Петербурге появились спекулянты, продающие 2 кг гречки за 6 тысяч рублей

В Петербурге появились спекулянты, продающие 2 кг гречки за 6 тысяч рублей
Гречка, в прямом смысле, становится драгоценной. Фото: https://www.avito.ru/

Несмотря на то, что в Петербурге все еще достаточно запасов гречки, нашлись те, кто спекулирует на массовом беспокойстве из-за пандемии коронавируса.

В Северной столице отмечается повышенный спрос на некоторые продукты питания, в том числе, на гречневую крупу. При этом магазины, в целом, не испытывают дефицита гречки. Но среди жителей Петербурга нашлись те, кто решил обернуть в выгодную для себя сторону, подогревая возрастающую панику.

Так, на онлайн-сервисе объявлений «Авито» можно увидеть, что килограммовую упаковку гречи «Селяночка» продают за 450 рублей, а кто-то и вовсе оценивает крупу по рублю за каждый грамм. Некий Владимир превзошел остальных в маркетинговом решении. Мужчина выставил на продажу пять 400-граммовых упаковок гречки в пакетиках за 5999 рублей, то есть в 15-16 раз дороже магазинной цены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга проинспектировал продуктовые магазины и подтвердил отсутствие дефицита товаров.

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