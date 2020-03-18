Из Белгорода пустят самолеты до Санкт-Петербурга

Из Белгорода пустят самолеты до Санкт-Петербурга
Цены на билеты в Петербург стартуют от 5600 рублей в одну сторону. Фото: pixabay.com

Из белгородского аэропорта запустят регулярные рейсы в Северную столицу. Самолеты «ИрАэро» буду летать в Петербург трижды в неделю.

Полеты будут совершаться на самолетах Sukhoi Superjet 100, вместительностью 93 человека. Добраться до Санкт-Петербурга из Белгорода по воздуху можно за 1 час 40 минут. Купить билеты до города на Неве белгородцы, как и петербуржцы, могут уже сейчас, однако стартуют полеты только с 1 мая.

При этом цена на поездку в один конец начинается от 5600 рублей. Об открытии нового внутреннего направления рассказали в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково закрывается для всех самолетов, которые возвращаются из стран Европейского союза. Пассажирам придется добираться до Петербурга из Москвы или других городов.

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