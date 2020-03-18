Скандальная актриса Аманда Байнс рассказала о беременности и удалила пост

Артистка показала снимки УЗИ и призналась, что ждет ребенка.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем актриса Аманда Байнс и ее жених Пол Майкл сообщили в своих социальных сетях, выложив снимки УЗИ. Пара очень радовалась ребенку, но спустя некоторое время удалила посты. Поклонники очень удивились такому поведению.

Источники уверяют, что страницы Байнс и Майкла были взломаны и что они не собирались выкладывать снимки. Сейчас их удалось удалить, и адвокат актрисы просит общественность отнестись к этому с пониманием. Также уточняется, что никто не собирается расставаться и что у парочки все хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз. «Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов», — призналась Маргарита.