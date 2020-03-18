На Киевской петербуржцы услышали взрыв

По предварительным данным, взорвался автомобиль. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Все случилось поздно вечером 18 марта. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Взрыв прогремел на Киевской улице – после этого посреди дороги загорелся автомобиль. Непонятно, что стало причиной инцидента и есть ли пострадавшие.

«Как только загорелась могли толкнуть назад метров на пять, чтобы другие автомобили не пострадали!»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в жилом доме на Заречной улице в Парголово произошел хлопок. Спасатели отмечают, что в квартире, где произошло ЧП, проводится ремонт.