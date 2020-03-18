Дети Галкина и Пугачевой дали советы россиянам во время пандемии

Дети Галкина и Пугачевой дали советы россиянам во время пандемии
Галкин показал своих детей. Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Они рассказали, что нужно делать, чтобы не заразиться.

Об этом стало известно 18 марта. Юморист Максим Галкин поделился видеозаписью, на которой запечатлены его дети – Лиза и Гарри. В ролике мальчик советует россиянам чаще мыть руки с мылом и пить много горячего, а девочка попросила людей оставаться дома и избегать массовых собраний. Семья Галкина и Пугачевой, например, скрывается от коронавируса в своем замке.

Но сидеть дома, сложа руки, артист тоже не может – Галкину нужно сниматься в шоу «Сегодня вечером». В «Комсомольской правде» писали, что гостьей передачи может стать Алла Пугачева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Максим Галкин показал трогательную Аллу Пугачеву с детьми. Юморист частенько рассказывает о личной жизни в социальных сетях.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алла пугачева коронавирус максим галкин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Актер Милош Бикович поразил Собчак отношением к сексу
Возлюбленный Бузовой оббежал всю Москву в поиске туалетной бумаге
США приостановили выдачу виз из-за коронавируса
Ростуризм рассказал, сколько туристов находятся за границей
Модель Наталья Водянова может остаться без свадьбы из-за коронавируса
Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало
Дети Галкина и Пугачевой дали советы россиянам во время пандемии
Иван Ургант переоделся в Надежду Бабкину ради флешмоба