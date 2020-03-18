Дети Галкина и Пугачевой дали советы россиянам во время пандемии

Они рассказали, что нужно делать, чтобы не заразиться.

Об этом стало известно 18 марта. Юморист Максим Галкин поделился видеозаписью, на которой запечатлены его дети – Лиза и Гарри. В ролике мальчик советует россиянам чаще мыть руки с мылом и пить много горячего, а девочка попросила людей оставаться дома и избегать массовых собраний. Семья Галкина и Пугачевой, например, скрывается от коронавируса в своем замке.

Но сидеть дома, сложа руки, артист тоже не может – Галкину нужно сниматься в шоу «Сегодня вечером». В «Комсомольской правде» писали, что гостьей передачи может стать Алла Пугачева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Максим Галкин показал трогательную Аллу Пугачеву с детьми. Юморист частенько рассказывает о личной жизни в социальных сетях.