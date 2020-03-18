Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало

Экс-участник проекта «Дом-2» поделился плохими новостями с подписчиками.

Об этом стало известно 18 марта. Обо всем бывший участник проекта «Дом-2» рассказал в Instagram-аккаунте. Он написал, что его пожилая супруга Екатерина уже два дня совсем не двигается – ее парализовало. Женщина постоянно плачет и просит вернуть ее к жизни. Гоген не понимает, как ей помочь, и говорит, что прогнозы неблагоприятные.

Блогер отметил, что у них были большие планы на будущее – Екатерина даже хотела подарить ему наследника, но сейчас все рушится. Гоген считает свою судьбу не самой завидной, ведь ему столько всего пришлось пережить ради любви.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гоген Солнцев рассказал о пенсии своей пожилой супруги. Она получает всего около 15 тысяч рублей.