Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало

Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало
Фото: https://www.instagram.com/solntcev/

Экс-участник проекта «Дом-2» поделился плохими новостями с подписчиками.

Об этом стало известно 18 марта. Обо всем бывший участник проекта «Дом-2» рассказал в Instagram-аккаунте. Он написал, что его пожилая супруга Екатерина уже два дня совсем не двигается – ее парализовало. Женщина постоянно плачет и просит вернуть ее к жизни. Гоген не понимает, как ей помочь, и говорит, что прогнозы неблагоприятные.

Блогер отметил, что у них были большие планы на будущее – Екатерина даже хотела подарить ему наследника, но сейчас все рушится. Гоген считает свою судьбу не самой завидной, ведь ему столько всего пришлось пережить ради любви.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гоген Солнцев рассказал о пенсии своей пожилой супруги. Она получает всего около 15 тысяч рублей.

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