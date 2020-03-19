В Ленобласти ожидается дождь и ветер

В четверг, 19 марта, жителей Ленобласти ожидает дождь с мокрым снегом.

По прогнозу синоптиков, днем почти во всех районах пройдет небольшой дождь, местами пройдет мокрый снег. Воздух прогреется до плюс 8 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а днем усилится до 15 метров в секунду.

Возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.