В Павловске в результате ДТП автомобиль вылетел в кювет

В Павловске в результате ДТП автомобиль вылетел в кювет
Полиция проводит проверку по факту ДТП. Фото: https://vk.com/dorinspb

В результате столкновения Toyota RAV4 и микроавтобуса Fiat Ducato последний буквально отбросило в кювет. От удара также пострадал водитель микроавтобуса.

Дорожно-транспортное происшествие, согласно информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, произошло утром 19 марта, около 9:00. В городе Павловск, на Железнодорожной улице 56-летний водитель внедорожника решил пойти на огон и, выполняя маневр, неудачно задел Fiat.

Из-за этого микроавтобус с сильными повреждениями оказался в кювете. Кроме того, травмы получил 47-летний мужчина за рулем Fiat. К счастью, они оказались несерьезными. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Витебском проспекте в результате пожара пострадала «Мазда». Выяснилось, что автомобиль кто-то поджег.

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