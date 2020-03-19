В Павловске в результате ДТП автомобиль вылетел в кювет

В результате столкновения Toyota RAV4 и микроавтобуса Fiat Ducato последний буквально отбросило в кювет. От удара также пострадал водитель микроавтобуса.

Дорожно-транспортное происшествие, согласно информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, произошло утром 19 марта, около 9:00. В городе Павловск, на Железнодорожной улице 56-летний водитель внедорожника решил пойти на огон и, выполняя маневр, неудачно задел Fiat.

Из-за этого микроавтобус с сильными повреждениями оказался в кювете. Кроме того, травмы получил 47-летний мужчина за рулем Fiat. К счастью, они оказались несерьезными. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Витебском проспекте в результате пожара пострадала «Мазда». Выяснилось, что автомобиль кто-то поджег.