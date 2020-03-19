На Витебском проспекте неизвестный совершил поджог Mazda

В Московском районе Северной столицы неизвестный злоумышленник в ночь на 19 марта совершил поджог припаркованной на Витебском проспекте Mazda.

В 3:24 среды в отделение полиции поступила информация, что возле дома №67 по Витебскому проспекту загорелся автомобиль. Правоохранители оперативно выехали на место происшествия. К тому моменту японский кроссовер значительно пострадал: у автомобиля выгорело подкапотное пространство.

Позже стражи порядка, просмотрев записи с ближайших видеокамер, заметили, что огонь в иномарке занялся с чужой помощью. На кадрах видно, как к машине подходит мужчина и чем-то обливает капот, после чего начался пожар.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Лужской улице автомобилистка сбила пожилого мужчину на велосипеде. Пострадавший получил серьезные травмы.