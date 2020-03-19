На Лужской улице пожилой велосипедист попал под машину

На Лужской улице пожилой велосипедист попал под машину
Мужчину госпитализировали с тяжелыми травами. Фото: Baltphoto

В Калининском районе Северной столицы женщина за рулем Opel Mokka сбила 58-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 8 часов утра 19 марта возле дома №9 по Лужской улице. Выезжая с прилегающей территории, владелица кроссовера Opel Mokka не увидела человека на двухколесном транспорте. При этом велосипедист ехал с соблюдением всех правил дорожного движения, по специально отведенной дорожке.

К сожалению, следование ПДД не спасло его от наезда. В результате, как сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по городу и области, мужчину отправили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшую жизнь на дорогах Санкт-Петербурга произошло одно ДТП, унесшее жизнь человека.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
калининский район лужская улица наезд на велосипедиста санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Аршавин рассказал болельщикам «Зенита», как бороться с коронавирусом
В России умер первый пациент с коронавирусом
На Витебском проспекте неизвестный совершил поджог Mazda
В Кронштадте автоледи на Mazda сбила двух пешеходов на «зебре»
Генконсульство Финляндии в Петербурге приостановило выдачу виз из-за коронавируса
На Лужской улице пожилой велосипедист попал под машину
В Мурино в канаве нашли труп с бутылками пива
Петербуржец ночью похитил из магазина продукты и гвоздодер