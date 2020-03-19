В России синхронистки станцевали под песню Little Big

Российская сборная по синхронному плаванию решила принять участие в челлендже #unovisionchallenge, который запустила группа Little Big , участвующая в конкурсе «Евровидение-2020».

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором спортсменки исполняют танец, который группа танцевала в своем новом клипе на песню Uno, подготовленную специально для участия в песенном конкурсе.

Спортсменка написала, что они захотели поддержать группу Little Big и ее новую песню, несмотря на отмену Евровидения.

«Дня нас вы лучшие!», — написала девушка под роликом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Пухляш» из клипа Little Big не уверен, что поедет на Евровидение в 2021 году.