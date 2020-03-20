В России хотят отменить ограничения на поставки товаров первой необходимости

В России хотят отменить ограничения на поставки товаров первой необходимости
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о скорой отмене Россией ограничений на поставки товаров первой необходимости. Ограничения снимут на месяц.

Как сообщает РБК, ссылаясь на слова Михаила Мишустина, зеленый коридор на ввоз в страну товаров первой необходимости введут для импортеров и крупных торговых сетей. Также будет установлена нулевая ставка таможенной пошлины. Ограничения, в частности, снимут для лекарств и медицинских изделий.

Премьер-министр также подчеркнул, что сейчас российские магазины не испытывают дефицита продуктов, а власти будут делать все возможное для предотвращения этого, передают «Известия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в НИИ гриппа считают, что маски не спасают от коронавируса.

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