Депутат предложил дать отсрочку по кредиту россиянам, которые не могут вернуться из-за границы

Массовая отмена авиарейсов и закрытие границ могут помешать россиянам вернуться на родину. Фото: Pixabay

Массовая отмена авиарейсов и закрытие границ могут помешать россиянам вернуться на родину. Фото: Pixabay

Член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил Банку России ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиянам, которые не могут вернуться из-за границы на фоне коронавируса и принятых правительствами стран мер.

Соответствующее обращение направлено председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, сообщает RT.

Депутат отмечает, что массовая отмена авиарейсов и закрытие границ могут помешать россиянам вернуться на родину.

«После завершения карантинных мероприятий часть наших граждан может столкнуться с финансовыми трудностями — дополнительными расходами (пенями) за просроченные платежи по потребительским кредитам, ипотеке и тому подобному», — говорится в обращении.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 245 тыс. человек. Более 10 тыс. скончались, свыше 88 тыс. выздоровели.

Общее число заразившихся в России выросло до 199 человек. Летальных исходов от нового типа коронавируса COVID-19 не зафиксировано. 79-летняя пациентка, госпитализированная в Москве с признаками пневмонии, скончалась не от коронавирусной инфекции (хотя она у нее и была), а из-за оторвавшегося тромба. У нее был ряд других тяжелых хронических заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 23 поликлиники оснастили всем необходимым для того, чтобы местные жители могли провериться на новый тип коронавируса.