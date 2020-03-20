Жителей Ленобласти ожидает снег и ветер

В Ленобласть снова ненадолго придет зима. В пятницу, 20 марта, жителей Ленобласти ожидает мокрый снег и ветер.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается облачная погода с прояснениями. Выпадут осадки в виде мокрого снега.

Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 4 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.