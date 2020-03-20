Депутат Госдумы призвал ограничить рост цен на гречку

Депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) призвал Минпромторг повлиять на стоимость продуктов «кризисной корзины»- гречки, макарон, сахара и т.д, цены на которые выросли на фоне коронавируса. Соответствующее письмо направлено главе ведомства Денису Мантурову, сообщает РИА «Новости».

Депутат отметил, что дефицита этих продуктов в России нет, но проблема в том, что отдельные ритейлеры и коммерсанты, спекулируя на человеческой панике, начинают необоснованно поднимать цены, искусственно создавая ажиотаж в связи с якобы возможным кризисом.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отмечается повышенный спрос на некоторые продукты питания, в том числе, на гречневую крупу. При этом магазины, в целом, не испытывают дефицита гречки.Однако среди жителей Петербурга нашлись те, кто решил обернуть в выгодную для себя сторону, подогревая возрастающую панику. Так, на онлайн-сервисе объявлений «Авито» можно увидеть, что килограммовую упаковку гречи «Селяночка» продают за 450 рублей, а кто-то и вовсе оценивает крупу по рублю за каждый грамм. Некий Владимир превзошел остальных в маркетинговом решении. Мужчина выставил на продажу пять 400-граммовых упаковок гречки в пакетиках за 5999 рублей, то есть в 15-16 раз дороже магазинной цены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители России начали активно скупать долгопортящиеся продукты и бытовую химию на фоне новостей об активно распространяющейся эпидемии коронавируса.Россияне начали активно скупать консервы и макароны — спрос на них в онлайн-магазине «Утконос» вырос на 67% и 55% соответственно.