Театр музыкальной комедии приостановил показ спектаклей из-за коронавируса

Театр музыкальной комедии приостанавливает показ спектаклей с 19 марта по 30 апреля. Меры приняты для противодействия распространению коронавируса в Петербурге.

Билеты, купленные в кассе театра и в электронном режиме, подлежат возврату. Те билеты, что были приобретены у билетных операторов, сотрудничающих с театром, должны быть возвращены операторам.

Сейчас театр решает вопрос о переносе и компенсации показов для владельцев абонементов «Детский», «Лучшее из зарубежного» и др., сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

В репертуар театра на май и июнь внесены изменения. В частности, перенесена премьера мюзикла «Мисс Сайгон». Актуальными остаются даты премьеры театрально-концертной программы «Жар-птица. Песни о войне» к 75-летию Победы.

Показ спектаклей в режиме онлайн в ближайшее время не планируется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приостановили показы фильмов в кинотеатрах «Окко Кино», «Синема Парк», «Формула кино» и «Мираж Синема».