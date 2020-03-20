Театр музыкальной комедии приостановил показ спектаклей из-за коронавируса

Театр музыкальной комедии приостановил показ спектаклей из-за коронавируса
Показ спектаклей временно приостановлен. Фото: Театр музыкальной комедии

Театр музыкальной комедии приостанавливает показ спектаклей с 19 марта по 30 апреля. Меры приняты для противодействия распространению коронавируса в Петербурге.

Билеты, купленные в кассе театра и в электронном режиме, подлежат возврату. Те билеты, что были приобретены у билетных операторов, сотрудничающих с театром, должны быть возвращены операторам.

Сейчас театр решает вопрос о переносе и компенсации показов для владельцев абонементов «Детский», «Лучшее из зарубежного» и др., сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

В репертуар театра на май и июнь внесены изменения. В частности, перенесена премьера мюзикла «Мисс Сайгон». Актуальными остаются даты премьеры театрально-концертной программы «Жар-птица. Песни о войне» к 75-летию Победы.

Показ спектаклей в режиме онлайн в ближайшее время не планируется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приостановили показы фильмов в кинотеатрах «Окко Кино», «Синема Парк», «Формула кино» и «Мираж Синема».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб спектакли театр театр музыкальной комедии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Курсы евро и доллара снизились на открытии торгов
Семак о коронавирусе: «Есть гораздо более худшие ситуации»
Банкоматы признали рассадником коронавирусной инфекции, она остается на купюрах
Микробиолог из СПбГУ объяснил все о коронавирусе
В Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, который из пистолета ранил ...
Племянник Путина намерен выдвигаться в Госдуму
На улице Пугачева ночью сгорела иномарка
Шнуров в стихах рассказал, кто больше всего пострадает от коронавируса в ...