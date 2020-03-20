Курсы евро и доллара снизились на открытии торгов

Курс рубля показал повышение в ходе торгов на Московской бирже. Российская валюта на открытии выросла на 1,5% по отношению к доллару к уровню закрытия предыдущей сессии.

Курс доллара после открытия составил 77,98 рубля. К 11:05 валюта снизилась до 1,7% или 77,82 рубля.

Курс евро составляет 83,95. Снижение составило 0,8%.

Рубль начал укрепляться на фоне роста цен на нефть. Стоимость майского фьчерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE увеличилась на 6% — до 30,17 долларов за баррель. Стоимость нефти WTI выросла на 7,5% — до 27,86 долларов за баррель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что совладелец и вице-президент нефтяной компании Лукойл Леонид Федун назвал ситуацию с нефтью катастрофичной. Он напомнил, что совсем недавно нефть продавалась за 50 долларов и более.