Похороны писателя и политика Эдуарда Лимонова пройдут на Троекуровском кладбище

Похороны писателя и политика Эдуарда Лимонова пройдут на Троекуровском кладбище
Эдуард Лимонов. Фото: wikipedia

Похороны писателя и политика Эдуарда Лимонова состоятся в пятницу на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА «Новости».

Похороны будут закрытыми для СМИ и широкой общественности.

По словам его друга, главного редактора «Учительской газеты» Арслана Хасавова, Лимонов перенес множество операций, а перед смертью — еще две. Последнее время из-за болезни писатель ничего не ел. Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по предварительным данным, причиной смерти Эдуарда Лимонова стали осложнения после хирургического вмешательства.

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