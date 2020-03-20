Похороны писателя и политика Эдуарда Лимонова пройдут на Троекуровском кладбище

Похороны писателя и политика Эдуарда Лимонова состоятся в пятницу на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА «Новости».
Похороны будут закрытыми для СМИ и широкой общественности.
По словам его друга, главного редактора «Учительской газеты» Арслана Хасавова, Лимонов перенес множество операций, а перед смертью — еще две. Последнее время из-за болезни писатель ничего не ел. Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по предварительным данным, причиной смерти Эдуарда Лимонова стали осложнения после хирургического вмешательства.