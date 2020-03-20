ЦИК увеличит до семи дней срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком России увеличит период проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с трех до семи дней.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что предусматривается возможность проведения голосования вне помещений с трех до семи дней из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

При этом она подчеркнула, что решение по данному вопросу должны принимать избирательные комиссии субъектов страны.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Поправки поддержали региональные парламенты и Конституционный суд. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.

Общероссийское голосование по Конституции должно пройти 22 апреля. Это день объявлен выходным.Результаты опроса показали, что 69% россиян планируют идти в этот день на избирательные участки. При этом 45% абсолютно точно в этом уверены.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.