Весенний призыв в армию в России перенесен не будет

Его реализация пройдет согласно плану, изменений не будет, даже учитывая ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил сегодня, 20 марта, министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Призыв будет проведен с 1 апреля по 15 июля.

Но, стоит отметить, что все необходимые профилактические меры обязательно будут приняты. Всех призывников проверят на коронавирус, а после распределения по военным частям, поместят под карантин. Об этом сообщают РИА-новости.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 199 случаев COVID-19. Больные находятся под присмотром врачей, болезнь у всех протекает без осложнений. Но один летальный исход все же случился — скончалась пожилая женщина из Москвы, у которой коронавирус добавился к массе других болезней. Но есть и хорошие новости: девять человек уже вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва из-за коронавируса.