Путин подписал указ о финансовой помощи семьям с детьми от 3 до 7 лет

Путин подписал указ о финансовой помощи семьям с детьми от 3 до 7 лет
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Данный документ появился сегодня, 20 марта, на сайте правовой информации.

Выплата устанавливается с 1 января и производится согласно условиям местных законодательств регионов.

До этого министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что оформление права на данные выплаты будет упрощено и станет единым для всей страны. Подать заявление можно будет не выходя из дома, с помощью электронного обращения. Об этом сообщают РИА-новости.

Пособия на каждого ребенка предусмотрены для семей, доход которых меньше прожиточного минимума. Размер выплаты составит 50% от прожиточного минимума на ребенка. Приблизительно, сумма составит 5500 рублей.

Выплатами будут обеспечены около 2 миллионов детей в России. Из бюджетов для реализации оказания финансовой поддержки семьям было выделено 136,4 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент объяснил, как семьи могут получить выплаты на детей от трех до семи лет.

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