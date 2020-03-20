В «Пятерочке» на Варшавской пустые полки заставляют едой быстрого приготовления

Местные жители рассказывают, что выбор в магазине нельзя назвать разнообразным.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали очевидцы. В «Пятерочке» на Варшавской улице начали появляться исчезнувшие ранее товары, но их количество покупателей не впечатляет. Если раньше можно было купить гречку, рис и макароны разных сортов и по разной цене, то сейчас приходится довольствоваться тем, что есть.

Пустые полки же решили заставить лапшой и пюре быстрого приготовления – раньше их заполняли крупы и макароны.

«Когда нечем заполнить полки, а «Дошираков» осталось много»,

— шутят покупатели.

При этом петербуржцы уверяют, что гнетущее чувство пропало – все-таки товар завозят, значит, голодными вряд ли останутся.

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